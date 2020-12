Napoli, Zielinski: "Gattuso ruota gli uomini perché la rosa è ampia e siamo tutti forti"

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, prima della sfida contro il Crotone è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Siamo venuti qui per cercare continuità in Serie A. Faremo di tutto per vincere, ma sappiamo che col Crotone ci saranno delle difficoltà. Rotazioni di formazione? Vuol dire che abbiamo una rosa ampia e tanti calciatori forti. Il mister vuole dare l'opportunità a tutti di dimostrare in campo".