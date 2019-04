Milan, Paquetà out tre settimane: si punta al rientro in Coppa Italia

Corsa contro il tempo per Lucas Paquetà: il brasiliano ha rimediato una distorsione alla caviglia nel corso della sfida con l'Udinese. Paquetà, riporta Sky, potrebbe tornare a disposizione in tre settimane: l'obiettivo è quello di averlo a disposizione per la decisiva sfida di Coppa...