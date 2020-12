Napoli, Zielinski: "Possiamo battere chiunque. Spero di stare sempre meglio"

Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, ha parlato a Sky Sport in vista della gara di domani contro la Real Sociedad in Europa League: "Sicuramente è una partita dove dobbiamo fare un risultato positivo per qualificarci. Lo sappiamo e abbiamo preparato bene la partita. Dobbiamo pensare di vincere la gara, siamo forti e giochiamo in casa. Siamo in grado di battere chiunque. Io cercherò di migliorare sempre, adesso gioco con continuità e spero di stare sempre meglio".