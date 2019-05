© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“Sono contento della prestazione della squadra. Era quello l’importante, abbiamo giocato ad alto livello, al di là del mio gol che è stato molto bello. Dobbiamo chiudere a Bologna e poi staccare un po’ la spina per ricaricarci in vista dell’anno prossimo”. Lo ha detto, parlando a radio Kiss Kiss Italia, Piotr Zielinski , centrocampista del Napoli, al termine della partita con l'Inter: "Il ruolo? Io cerco di essere sempre pronto in entrambi i ruoli, sia da interno che da esterno. Sicuramente un gol come quello di oggi è più facile partendo dal centro. Abbiamo una squadra di qualità, vorrei che restassero tutti. Tocca al mister decidere su chi puntare. È un grandissimo tecnico e ci conosce da un anno e saprà su chi puntare”.