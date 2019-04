Fonte: tuttonapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Contro l'Empoli tornerà Piotr Zielinski in mediana. Il quotidiano Il Mattino ricorda che il talento polacco, classe '94, sarà uno dei primi calciatori del Napoli a firmare il rinnovo. La trattativa è a buonissimo punto - si legge - e mancano solo i passaggi decisivi per la firma. Zielinski, il cui contratto attuale scade nel 2021, prolungherà fino al 2024 con ingaggio raddoppiato da circa 3 milioni di euro a stagione. Non sarà prevista clausola rescissoria.