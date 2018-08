Napoli, Zielinski si avvicina al rinnovo: clausola da oltre 100mln

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rinnovo di contratto all'orizzonte per Piotr Zielinski, uno dei riferimenti del Napoli di Carlo Ancelotti. Rai Sport riporta che si stanno definendo i dettagli del nuovo accordo con scadenza 2023 e ingaggio per il polacco da 2,5 milioni di euro a stagione. Non solo: nel nuovo accordo potrebbe esserci una nuova clausola rescissoria, da oltre 100 milioni di euro. Nell'attuale contratto c'è, invece, una clausola da 65 milioni di euro.