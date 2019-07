Napoli, Zielinski: "Sogno di vincere lo Scudetto. Rinnovo a buon punto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski ha rilasciato una lunga intervista a Radio Kiss Kiss Napoli per commentare il ritiro, la prossima stagione e i colpo di mercato degli azzurri: "Mi sento molto bene, il mister è un maestro, speriamo vada tutto bene. Voglio mostrare tutte le potenzialità il prossimo anno. Zielinski sta bene al 100%".

Che rapporto ha con Ancelotti?

"Abbiamo un rapporto bello, sincero. Gli sono andato a stringere la mano. Ci teniamo tutti molto a lui, è un maestro. Ci siamo scambiati qualche parola, mi ha fatto gli auguri. Ora lavoriamo duro”

A cosa puntate?

"Abbiamo una grande rosa. Eravamo già forti, poi sono arrivati altri calciatori forti, di grandissimo livello. Possiamo fare bene, vogliamo rendere felici i nostri tifosi”.

Qual è il suo sogno?

"Il mio sogno è vincere lo Scudetto col Napoli, sarebbe speciale per noi e per il popolo napoletano che merita questa soddisfazione. Speriamo di riuscirci”.

Può essere l'anno di Milik?

"Sì, può essere il suo anno, ma anche l’anno scorso ha fatto tanti gol, dandoci una gran mano. Spero che quest’anno possa fare ancora meglio perché sta bene, si è preparato bene, ha un sinistro che fa paura, speciale. È un’arma per lui, spero che segnerà ancora tanti gol”.

L’arrivo di un top player come James vi darebbe più convinzione?

"Certo. Questo calciatore sarebbe il benvenuto. Mi piace tantissimo, è un campione, un fuoriclasse, ha una tecnica incredibile. Se arriverà qui, sarà una gran notizia per tutti noi perché è un gran giocatore, è tantissima roba. Noi concentriamoci sul campo, al resto penserà la dirigenza. È ovvio che lo vorremmo anche noi e Ancelotti, James è un giocatore di livello fantastico”.

Cosa pensa invece del nuovo acquisto Manolas?

"È tra i più forti al mondo. Dopo due giorni si è già visto che ha questa cazzimma di cui parlate. Abbiamo visto cosa ha fatto alla Roma, è un gran ragazzo. Poi ha cantato benissimo ieri (ride, ndr)”.

Per quanti anni resterà al Napoli?

"Ho altri due anni di contratto e stiamo trattando il rinnovo. Siamo a buon punto, speriamo di andare avanti insieme”.

Cosa pensa di Sarri alla Juve?

"Non lo commento. Noi abbiamo Ancelotti, uno dei migliori allenatori della storia. Pensiamo a questo: sarà un campionato più interessante".

Conte all’Inter?

"Aumenta il livello di una squadra che era già forte”.

Che idea si è fatto di Fabian?

“È fortissimo, un fuoriclasse. L’ha dimostrato in Under 21, sembrava di una categoria superiore agli avversari. L’anno scorso ha fatto molto bene, ha l’età giusta ora per esplodere”.

Ghoulam come sta?

"È tornato ai suoi livelli. Ha fatto una preparazione individuale forte per sentirsi bene, per essere quello che ricordiamo, uno dei migliori esterni sinistri al mondo, quest’anno lo dimostrerà. Abbiamo anche altri terzini forti”.

Qual è il vostro obiettivo?

"Abbiamo tutte le possibilità per fare bene. Hanno ammodernato lo stadio. Il San Paolo era già bello, ma ora ci sarà qualcosina in più. Quest’anno vogliamo fare meglio dell’anno scorso, essere competitivi in tutte le competizioni. Sarà così”.

Quanti gol il prossimo anno?

"Lo scorso anno avrei potuto farne di più. Almeno 10 gol? Ci proverò, lo prometto”.