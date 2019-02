Napoli, Zielinski stellare: per Ancelotti è insostituibile ed il club lo blinda

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I quindici minuti che Ancelotti gli ha risparmiato a Parma, nel finale a risultato acquisito, sono anche i primi che salta da dicembre ad oggi. Piotr Zielinski s'è preso il Napoli, stregando il tecnico del Napoli che però ha grossi meriti nella crescita del talento polacco classe '94 che negli anni scorsi - ed anche nei primi mesi di questa stagione - ha fatto vedere solo a sprazzi quelle qualità che Sarri ha sempre sostenuto lo porteranno a diventare un top player a livello europeo. "Deve solo convincersi che è un top player e non accontentarsi" e Zielinski sembra aver recepito il messaggio ricorrente dell'ex Sarri grazie anche al nuovo ruolo che gli ha ritagliato Ancelotti. A sinistra, da falso esterno nel 4-4-2, ha la libertà in fase di possesso di accentrarsi e agire quasi da doppio trequartista - potendo dialogare al suo fianco con Insigne o Mertens sulla carta seconde punte - dietro Milik, ma partendo qualche metro dietro in modo da valorizzare anche il suo cambio di passo e la tecnica in velocità nei soliti triangoli della catena mancina.

L'addio di Hamsik l'ha ulteriormente responsabilizzato. Al di là del confronto diretto e dei paragoni che non sono mai mancati (già dal suo arrivo e dalla 17 che indossava ad Empoli), ma soprattutto perché non ha più la concorrenza di Fabian, anche lui ad altissimi livelli nella prima parte della stagione in quel ruolo di falso esterno, spostato al centro proprio per sostituire Hamsik. Trovando grande continuità e fiducia, è cresciuto partita dopo partita il rendimento del polacco, tra i migliori anche a Parma, sbloccando anche il risultato e regalando numeri d'alta scuola. Cinque gol in stagione, quattro in campionato e quindi ha già eguagliato quelli dell'anno scorso. Non ha intenzione di fermarsi e, non a caso, il club ha prontamente trovato l'accordo per il rinnovo del contratto. Senza clausola rescissoria anche perché, visti gli enormi margini di miglioramento, una valutazione che ora sembra congrua potrebbe presto risultare molto bassa.