© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, a pochi minuti dalla sfida di Coppa Italia contro il Perugia è intervenuto al microfono di Rai Sport: "Ci teniamo tanto a questa competizione, vogliamo arrivare fino in fondo, vincere la Coppa Italia. E' importante per noi e vogliamo far bene".