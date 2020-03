Napoli, Zielinski vicinissimo al rinnovo: quinquennale per il centrocampista polacco

vedi letture

Manca davvero pochissimo al rinnovo di Piotr Zielinski. Il giocatore polacco, come riportato dalla redazione di Sky Sport, vuole rimanere a Napoli, anche perché rimane un intoccabile sia per la società che per mister Gattuso. Si sta lavorando per un accordo quinquennale, mancano soltanto i dettagli per chiudere il prolungamento di contratto.