Napoli, Zielinski: "Vinciamo per il secondo posto, due gare dure per la Roma"

Intervistato da SkySport al termine della vittoria per 3-1 ottenuta contro il Cagliari, il centrocampista azzurro Piotr Zielinski ha dichiarato: "La Roma avrà due gare dure contro Milan e Juventus, ma non so se siamo noi i favoriti per il secondo posto. Dovremo fare il nostro, vincendo tutte le gare che restano sperando in qualche loro passo falso. Dobbiamo crederci fino alla fine".