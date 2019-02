© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Verdi porta il Napoli in vantaggio al 43'. Grande azione di Ounas, che arriva al limite dell'area e scodella per Verdi. Il trequartista, tutto solo sul lato sinistro dell'area, colpisce al volo con il destro e batte facilmente il portiere dello Zurigo. Per l'ex Bologna è il terzo gol stagionale, il primo in Europa.