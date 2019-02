Napoli-Zurigo, formazioni ufficiali: Chiriches, Ounas e Verdi dal 1'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Carlo Ancelotti mischia le carte, in occasione della seconda sfida allo Zurigo nel giro di sette giorni. Il tecnico del Napoli, forte del 3-1 conquistato in terra elvetica, ha cambiato diverse pedine: dal 1' c'è Chiriches (all'esordio stagionale, come annunciato ieri dal mister in conferenza) ma anche Ghoulam, Ounas e Diawara. In avanti, invece, non c'è Milik: solo panchina per il polacco, titolari Insigne e Mertens. Tra l'altro, in casa azzurra bisogna stare attenti al cartellino giallo: Koulibaly e Maksimovic sono diffidati. Dal 1', però, c'è solo il senegalese. Queste le formazioni ufficiali di Napoli-Zurigo, match valido per il ritorno dei sedicesimi di Europa League:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Ounas, Diawara, Zielinski, Verdi; Insigne, Mertens. All. Ancelotti.

ZURIGO (4-4-2): Brecher; Winter, Bangura, Kryeziu, Kololli; Khelifi, Sohm, Domgjoni, Schombachler; Odey, Ceesay. All. Magnin