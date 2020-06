#NapoliJuve - CR7 e la manita azzurra. Fino al ko di gennaio, per colpa del tridente

vedi letture

Cinque partite e cinque vittorie. Fino al 26 gennaio, Napoli-Juventus, Stadio San Paolo, arbitro Mariani. Vince la formazione azzurra, gol di Piotr Zielinski e di Lorenzo Insigne. Cristiano Ronaldo segna ma dopo cinque vittorie su cinque partite, perde contro il Napoli. Fino a quel momento, solo successi: le prime due con la maglia del Real Madrid, negli ottavi di Champions del 2016-2017. 3-1 e 3-1, sia all'andata che al ritorno, ma CR7 non segna. Lo stesso la scorsa stagione: doppia vittoria ma zero reti con la maglia della Juventus. Poi, nel 4-3 della seconda giornata di questo campionato, la rete del momentaneo 3-0 di una folle sfida decisa poi solo dall'autorete di Koulibaly allo scadere.

Focus sull'unico ko Un solo ko per 2-1 contro il Napoli a gennaio, la pagella di TMW di CR7 recitava comunque 6. " Si nota per la prima volta nell'azione del gol che Mariani gli annulla dopo pochi minuti dall'inizio della ripresa. Invisibile poi fino al 90' quando segna per l'ottava giornata consecutiva in questo campionato". A tradire la Juventus, però, il tridente con Paulo Dybala e Gonzalo Higuain, che non ha inciso contro la formazione azzurra.