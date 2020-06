#NapoliJuve, Koulibaly contro de Ligt: i difensori più costosi della Serie A

Dalla loro solidità difensiva passa anche molto della sfida di questa sera. Perché Kalidou Koulibaly e Matthijs de Ligt hanno una sfida a distanza da salvaguardare, poiché sono i difensori più costosi dell'intera Serie A, il cui valore difficilmente si è eroso per la questione Coronavirus. Per il senegalese c'è in ballo una proposta del Liverpool, arrivata ai primi di marzo, ma la valutazione è di circa 100 milioni di euro (troppo per i Reds). Chissà che con l'inserimento di una contropartita non possa esserci la quadratura del cerchio. Invece l'olandese, che non ha ancora compiuto 21 anni, è stato pagato 75 milioni di euro più bonus solamente un anno fa.

STAGIONE CON ALTI E BASSI - Per entrambi non è stata un'annata facile. Per de Ligt poteva essere normale, anche per una questione di adattamento. È la prima in Italia, dopo essere stato capitano dell'Ajax. E gioca con calciatori di alto livello come Bonucci e Chiellini: l'infortunio del capitano bianconero gli ha aperto sì le porte dell'undici titolare, dall'altra ha accenturato ulteriormente una pressione già costante, perché costretto a giocare sempre senza un periodo di ambientamento che solitamente quasi tutti gli stranieri scontano. Così i falli di mano - spesso in area di rigore - hanno attirato evidenti prese in giro. Dall'altro lato Koulibaly ha sofferto la mancanza di Raul Albiol, vero cervello della retroguardia napoletana delle ultime stagioni, sostanzialmente differente rispetto a Manolas, più esuberante fisicamente ma meno tattico.

MAESTRI DELLE PALLE ALTE - Entrambi hanno il gol in canna, soprattutto nelle grandi sfide. Tutti e due hanno già segnato alla Juventus: Koulibaly nella sfida Scudetto dell'aprile 2018, quando il Napoli era a meno due e sentiva profumo di Scudetto, almeno prima di Inter-Juve e dell'hotel di Firenze. L'olandese lo ha fatto con la maglia dell'Ajax, convincendo i dirigenti juventini ad acquistarlo e concedendogli uno stipendio altissimo, da 8 milioni più bonus (per arrivare a dodici). Possono essere un'arma in più in caso di partita bloccata.