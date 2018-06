Nasce il Cagliari di Maran: da Pavoletti a Cragno, i punti fermi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Nuova Sardegna oggi in edicola fa il punto sul Cagliari che verrà di Rolando Maran. Tra i punti fermi ci sono Leonardo Pavoletti e Filippo Romagna. Parte integrante del progetto sono anche Artur Ionita, Luca Cigarini, Simone Padoin, Alessio Cragno e Leandro Castan per il quale i sardi cercano un nuovo prestito dalla Roma. Tra le idee mercato c'è anche Andrea Pinamonti dell'Inter, coi nerazzurri in pressing per Nicolò Barella.