Nasce il nuovo Bologna di Inzaghi: piace Jankto, idea Eder

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ufficialità arriverà dopo i play-off di Serie B, ma la decisione è stata praticamente presa: Filippo Inzaghi sarà il nuovo allenatore del Bologna. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, il club emiliano sta già programmando il mercato alla luce di questa scelta e ha messo nel mirino Jakub Jankto dell'Udinese. Per l'attacco piace Eder dell'Inter.