La Gazzetta dello Sport analizza il nuovo Milan di Marco Giampaolo e spiega come molti della 'vecchia' squadra faranno spazio ai nuovi acquisti estivi. Detto che tutto lascia pensare ad un 4-3-3 in favore del 4-3-1-2, al centro della difesa troverà spazio Leo Duarte al fianco di Romagnoli, mentre la fascia sinistra sarà affidata a Theo Hernandez. A centrocampo i compiti di regia ed impostazione saranno tutti nei piedi e nella testa di Ismael Bennacer con Kessie e Paquetà ai lati. Davanti, con Suso e Piatek, si sistemerà Ante Rebic: al croato spetteranno compiti di fatica e lavoro oscuro in modo da lasciare più libero il centravanti polacco. Capitolo a parte lo merita Rafael Leao: per il club il portoghese può essere una vera e propria sorpresa in tutti i ruoli dell'attacco.