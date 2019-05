© foto di Insidefoto/Image Sport

Primo giorno milanese per Antonio Conte, che oggi ha firmato il contratto che lo legherà all'Inter . Il tecnico salentino, riporta fcinternews.it, alloggia dalle 16 in un noto hotel di Milano e giovedì farà la sua prima visita ufficiale alla Pinetina, per conoscere strutture e quartier generale. Nel weekend, come già riportato nei giorni scorsi, viaggerà a Madrid per seguire dal vivo la finale di Champions League assieme ai vertidi della dirigenza nerazzurra.