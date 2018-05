© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sportmediaset fa il punto sulla possibile Ital-Juventus che verrà. Massimiliano Allegri si prepara ad accogliere Mattia Caldara e Leonardo Spinazzola, di rientro dai prestiti all'Atalanta. In mezzo, oltre a Emre Can dal Liverpool, il mirino è su Lorenzo Pellegrini della Roma e pure su Giacomo Bonaventura del Milan senza scordare l'obiettivo Matteo Darmian del Manchester United per la retroguardia. Il tutto mentre tra i pali saluterà sì Gianluigi Buffon ma è caldo l'obiettivo Mattia Perin del Genoa.