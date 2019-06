Nasce la Juventus di Sarri: trattative per Romagnoli e Traorè

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Juventus è pronta a dare a Sarri tutto l'appoggio che gli è mancato al Chelsea: il club bianconero, si legge oggi su Repubblica, ha iniziato la trattativa col Milan per arrivare ad Alessio Romagnoli, il difensore di qualità che ringiovanirebbe un reparto che ha appena perso Barzagli. Al vaglio le posizioni di Dybala e Douglas Costa, mentre per completare l’organico (con Cancelo in uscita) sembrano a essere a buon punto gli arrivi di Demiral e di Traorè: rispettivamente dal Sassuolo e dall’Empoli. Non è escluso nemmeno un contatto per Hysaj, in uscita dal Napoli, uno dei fedelissimi del tecnico.