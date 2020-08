Nasce la nuova Roma, parte il toto-ds: Friedkin pensa anche a Rangnick?

La nuova Roma di Dan Friedkin muove i primi passi. E lavora per trovare un uomo mercato. Detto dell'obiettivo Paratici, è vero e proprio ds in casa giallorossa. Tra le tante ipotesi, il Corriere della Sera ne avanza una molto intrigante: una vera rivoluzione, quella che il Milan non ha voluto fare. Col nome di Ralf Rangnick. Il tedesco, dopo che la trattativa coi rossoneri è naufragata, ha lasciato nei giorni scorsi la galassia Red Bull. Al momento, una suggestione. Ma in un nuovo corso tutte le strade sono aperte.