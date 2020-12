Natale a Dubai per CR7. Il portoghese è in corsa per i Globe Soccer

Il campione della Juve finalista per miglior giocatore 2020

(ANSA) - ROMA, 24 DIC - Natale a Dubai sognando l'ennesimo premio della carriera. Dopo la sconfitta con la Fiorentina e le parole per caricare la sua Juventus, Cristiano Ronaldo è volato negli Emirati per partecipare ai Globe Soccer Awards, il consueto appuntamento in piene festività che assegna il 27 dicembre i riconoscimenti ai migliori giocatori e allenatori dell'anno. CR7 è in corsa da finalista sia per il top player 2020 (la sfida è ancora con Messi e Lewandowski) che per il premio di miglior giocatore del secolo (Messi, Salah e Ronaldinho gli altri a caccia del successo). Ronaldo non è in pausa dagli allenamenti: il campione portoghese, in attesa della ripresa con i compagni di squadra il 28 dicembre agli ordini di Andrea Pirlo, ha documentato sui social il lavoro in palestra anche nella 'trasferta' a Dubai. Per i bianconeri la ripresa sarà il 3 gennaio con l'Udinese e poi la sfida al Milan capolista il 6. (ANSA).