Natale a Liverpool. Ancelotti la garanzia di ADL per gli ottavi

Fonte: Dall'inviato al San Paolo

© foto di www.imagephotoagency.it

La data dell'11 dicembre è più o meno quella giusta per l'uscita nelle sale cinematografiche del classico cinepanettone. Invece Natale a Liverpool può rivelarsi il film che vedrà il Napoli regalarsi e regalare ai propri tifosi gli ottavi di Champions. Ma non è ancora certo, nonostante il 3-1 di ieri sera alla Stella Rossa visto il successo del PSG contro i reds di Klopp. Sarà il campo a stabilire se i partenopei approderanno nella top 16 d'Europa, nonostante la formazione di Ancelotti meriti il passaggio del turno perché imbattuta nel 'raggruppamento della morte'.

Una situazione da dentro o fuori, quella per i partenopei, che ad Anfield potrebbero accontentarsi anche del pari. Oppure della sconfitta di misura, a patto che segni almeno un gol: dal 2-1 in poi, tutti i ko favorirebbero il Napoli nonostante l'arrivo a pari punti con gli inglesi con il contemporaneo successo del PSG a Belgrado. Ma non è il caso di fare calcoli per evitare guai, per allontanare una eliminazione che sarebbe clamorosa dopo aver guidato il girone per diverse giornate. In quel caso sarebbe una vera e propria beffa, come il più classico dei flop cinematografici. Ma la garanzia di De Laurentiis è quella di avere un grande regista, quel Carlo Ancelotti che conosce a menadito il percorso da fare nelle impervie notti europee.