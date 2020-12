Natale alla milanese: Inter e Milan sognano lo sprint

Come d’incanto Milano. Come non accadeva da un decennio, la città meneghina si appresta a godersi un Natale da protagonista assoluta del calcio italiano. Distanziate di un solo punto, lassù, sopra a tutte ci sono le spensierate ambizioni del Milan e la fame di rivalsa dell’Inter: animate da uno spirito diametralmente opposto, ma con il medesimo obiettivo, stare lì fino il più tempo possibile.

La doppia frenata dei rossoneri di Pioli, con la complicità dei tanti infortuni che hanno impoverito la rosa rossonera negli ultimi due turni di campionato, è coincisa con la sgasata nerazzurra targata Antonio Conte. Cinque successi uno di fila all’altro che aiutano a mettere da parte, almeno per un po’, la cocente delusione europea, cercando di tenere fede al patto d’onore stipulato nello spogliatoio al termine della sconfitta europea contro il Real Madrid.

Questo scudetto è da vincere. Un obiettivo che il Milan non condivide ancora apertamente, ma che stuzzica l’appetito cannibale di Zlatan Ibrahimovic vera e propria anima della squadra, pronta a reimpossessarsi del rettangolo verde già nella prossima uscita. Sul fronte Inter l’uomo da copertina è sempre Lukaku, guardacaso appaiato allo svedese in cima alla classifica dei marcatori assieme a Cristiano Ronaldo. Insomma un trio di tenori che vuole consacrare questa stagione, per un motivo o per un altro, con il successo finale. E stavolta Milano nella sua totalità è davvero pronta per competere.