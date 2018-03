Nathan Bernardes Soares. Un millennial (svincolato) per il Milan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La notizia, arrivata dal Brasile, del tesseramento di Nathan Bernardes Soares da parte del Milan, dopo una prima fase nebulosa, è stata confermata dal club rossonero qualche giorno fa. L'attaccante diciottenne, il cui contratto secondo GloboEsporte è stato firmato a Barra di Tijuca, zona ovest di Rio de Janeiro, ha mosso i suoi primi passi nel Cruzeiro. A Belo Horizonte ha militato tra il 2014 e il 2017. Da maggio ad agosto dello scorso anno si è trasferito all’Avaì per un periodo di prova, ma non è stato ingaggiato rimanendo svincolato. A credere nelle capacità del diciottenne brasiliano, è soprattutto la società che gestisce la sua carriera, la Uplay Sports, decisa a negoziare il contratto per inserire una percentuale a suo favore in caso di rivendita del ragazzo. Un colpo per la Primavera, dunque, in attesa che il tempo dica la sua sulla crescita del ragazzo.

Data di nascita: 2000

Squadra di appartenenza: Cruzeiro, ora svincolato

Scadenza di contratto: -

Squadre interessate: Milan