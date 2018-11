Nations League, A-2: Islanda già retrocessa, Belgio avanti per il primo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Domani torna in campo la Nations League, entro una settimana tutti i verdetti saranno espressi.

Il Belgio può anche perdere, domani sera al Re Baldovino, mantenendo intaccate le proprie speranze di passare alla fase finale del torneo. L'Islanda - che ha comunque perso 3-0 in casa all'andata - invece è già retrocessa, non avendo raccolto un punto in tutte le gare fin qui giocate contro belgi e Svizzera. Sei punti in due partite per Hazard e compagni che però rischiano grosso all'ultima: il 2-1 dell'andata non mette al sicuro dal primo posto degli elvetici. Di fatto Belgio-Islanda è solo una nota statistica, mentre Svizzera-Belgio a Lucerna sarà la finale del girone qualificatorio.

CLASSIFICA

Belgio 6, Svizzera 6, Islanda 0

PARTITE GIOCATE

Svizzera-Islanda 6-0

Islanda-Belgio 0-3

Belgio-Svizzera 2-1

Islanda-Svizzera 1-2

PARTITE DA GIOCARE

Belgio-Islanda

Svizzera-Belgio

GLI ITALIANI - Dries Mertens, Dennis Praet, Timothy Castagne (Belgio), Ricardo Rodriguez, Edimilson, Remo Frueler (Svizzera)