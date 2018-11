Nations League, A-3: 1-1 tra Portogallo e Polonia. Milik gol

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

1-1 tra Portogallo e Polonia nell'ultima gara del Gruppo 3 della League A della Nations League. Nel primo tempo il vantaggio dei lusitani con André Silva mentre nella ripresa è stato Arkadiusz Milik su calcio di rigore a ristabilire la parità, con i polacchi che non sono poi riusciti a sfruttare la superiorità numerica per vincere la partita. Questo pareggio non cambia niente nella classifica finale del girone, vinto dal Portogallo con 8 punti davanti all'Italia e alla stessa Polonia. La Nazionale di Santos si qualifica quindi alle Final Four dove cercherà di staccare il pass per Euro 2020. Questi i risultati e la classifica del Gruppo 3:

Italia-Polonia 1-1

Portogallo-Italia 1-0

Polonia-Portogallo 2-3

Polonia-Italia 0-1

Italia-Portogallo 0-0

Portogallo-Polonia 1-1

Classifica:

Portogallo 8

Italia 5

Polonia 2