Nations League, A-3: Italia-Portogallo per sperare nel primo posto

Domani torna in campo la Nations League, entro una settimana tutti i verdetti saranno espressi.

La Polonia ha già dato l'addio, con la sconfitta di Chorzow, alle speranze di salvarsi nel girone di Italia e Portogallo. In compenso gli azzurri possono provare a rubare il primo posto ai lusitani sabato sera a San Siro, ma il problema è che Andre Silva e compagni hanno due match point per confermare la propria presenza - e probabilmente pure l'ospitare - le finali di Nations League nel prossimo giugno. Solo una vittoria italiana manterebbe viva Portogallo-Polonia, altrimenti inutile se non a fini statistici.

CLASSIFICA

Portogallo 6, Italia 4, Polonia 1

PARTITE GIOCATE

Italia-Polonia 1-1

Portogallo-Italia 1-0

Polonia-Portogallo 2-3

Polonia-Italia 0-1

PARTITE DA GIOCARE

Italia-Portogallo

Portogallo-Polonia

GLI ITALIANI - Joao Mario, Joao Cancelo (Portogallo) Lukasz Skorupski, Wojciech Szczesny, Bartosz Bereszynski, Thiago Cionek, Piotr Zielinski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piatek.