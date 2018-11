Nations League, B-1: Ucraina già promossa, rischio Slovacchia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domani torna in campo la Nations League, entro una settimana tutti i verdetti saranno espressi.

Tre vittorie in tre partite qualificano l'Ucraina al Gruppo A di Nations League, tutti con risultati di misura. La squadra di Andriy Shevchenko si qualifica alla fase successiva e potrà giocare le fase finali per l'eventuale approdo - senza passare dai gironi di qualificazione - al prossimo europeo. La Slovacchia invece ha due gare per evitare l'ultimo posto, con la Repubblica Ceca poco distante.

CLASSIFICA

Ucraina, 9 Repubblica Ceca 3, Slovacchia 0.

PARTITE GIOCATE

Repubblica Ceca-Ucraina 1-2

Ucraina-Slovacchia 1-0

Slovacchia-Repubblica Ceca 1-2

Ucraina-Repubblica Ceca 1-0

PARTITE DA GIOCARE

Slovacchia-Ucraina

Repubblica Ceca-Slovacchia

GLI ITALIANI - Antonin Barak, Jakub Jankto, Patrick Schick (Repubblica Ceca) Norbert Gyomber, Milan Skriniar, David Hancko, Marek Hamsik, Samuel Mraz, Juraj Kucka (Slovacchia)