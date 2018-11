Nations League, B-2: Svezia promossa grazie al 2-0 alla Russia

© foto di Insidefoto/Image Sport

Vittoria e promozione per la Svezia in Nations League. Grazie al 2-0 con il quale gli scandinavi hanno avuto la meglio sulla Russia nella prossima edizione la Nazionale che ha eliminato l'Italia dal Mondiale 2018 sarà infatti in League A mentre la Russia resterà in B. Retrocessione invece per la Turchia che ha chiuso il girone all'ultimo posto.

Svezia-Russia 2-0 (41' Lindelof, 72' Berg)

Classifica:

Svezia 7

Russia 7

Turchia 3