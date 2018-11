Nations League, B-2: Svezia ultima, Russia quasi promossa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domani torna in campo la Nations League, entro una settimana tutti i verdetti saranno espressi.

La Russia continua sull'onda positiva già vista al Mondiale, ma potrebbe anche non arrivare al primo posto in caso di doppia vittoria della Svezia contro la Turchia - però al Konya Buyuksehir Stadium - e proprio gli uomini di Cherchesov, alla solita Friends Arena di Solna. Così, a un mese dal Mondiale conquistato a San Siro, fra tre giorni la Svezia potrebbe retrocedere in Serie C. La Russia è l'unica salva, la Turchia non può fare altro che evitare la retrocessione vincendo tra tre giorni, oppure non perdendo e sperando che la Svezia non vinca in casa.

CLASSIFICA

Russia 7, Turchia 3, Svezia 1.

PARTITE GIOCATE

Turchia-Russia 1-2

Svezia-Turchia 2-3

Russia-Svezia 0-0

Russia-Turchia 2-0

PARTITE DA GIOCARE

Turchia-Svezia

Svezia-Russia

GLI ITALIANI - Cengiz Under, Hakan Calhanoglu (Turchia) Robin Olsen, Filip Helander, Oscar Hiljemark, Marcus Rohden (Svezia)