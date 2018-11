Nations League, B-3: futuro da scrivere per l'Austria

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domani torna in campo la Nations League, entro una settimana tutti i verdetti saranno espressi.

Bosnia non certissima del primo posto del girone, Irlanda del Nord a rischio retrocessione. L'Austria ha due partite per decidere se salvarsi - lo fa pareggiando la prossima partita con la Bosnia - oppure tentare di vincere il raggruppamento e arrivare alle fasi finali, ma può farlo solo battendo bene la Bosnia e poi vincendo eventualmente con l'Irlanda del Nord. Italiani in gara solo per una nazionale, anche se sono nomi pesanti come quelli di Dzeko e Pjanic.

CLASSIFICA

Bosnia 9, Austria 3, Irlanda del Nord 0.

PARTITE GIOCATE

Irlanda del Nord-Bosnia 1-2

Bosnia-Austria 1-0

Austria-Irlanda del Nord 1-0

Bosnia-Irlanda del Nord 2-0

PARTITE DA GIOCARE

Austria-Bosnia

Irlanda del Nord-Austria

GLI ITALIANI - Edin Dzeko, Miralem Pjanic, Ervin Zukanovic, Rade Krunic (Bosnia).