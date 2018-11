Nations League, C-1: la Scozia vince con Israele e vola in League B

© foto di Raimondo de Magistriis

Sorride la Scozia che grazie al successo contro Israele nell'ultima giornata del Gruppo 1 di League C di Nations League guadagna la promozione in B. Dopo il vantaggio di Kayal dopo 9' è stato l'attaccante britannico Forrest a salire in cattedra segnando una tripletta che ha portato i suoi sul 3-1, prima che Zahavi al 75' riaprisse inutilmente la gara. L'Albania chiude il gruppo all'ultimo posto e retrocede dunque in League D.

Scozia-Israele 3-2 (9' Kayal, 34', 43', 64' Forrest, 75' Zahavi)

Classifica:

Scozia 9

Israele 6

Albania 3