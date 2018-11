Nations League, C-1: tutto in equilibrio, è sempre 1 fisso

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Domani torna in campo la Nations League, entro una settimana tutti i verdetti saranno espressi.

Molto interessante il Gruppo 1 della Lega C, con Israele in vantaggio su tutti nonostante una prima sconfitta in Albania. Non è da escludere un arrivo ex aequo fra tutte e tre, soprattutto in caso l'Albania dovesse vincere con la Scozia, con gli scozzesi vincenti in casa con Israele. Il rischio è che il fattore campo inquini tutto: le prime 4 partite sono state 1 fisso, possibile un conteggio per la differenza reti, attualmente sfavorevole - ovviamente - all'Albania ultima a 3.

CLASSIFICA

Israele 6, Scozia 3, Albania 3.

PARTITE GIOCATE

Albania-Israele 1-0

Scozia-Albania 2-0

Israele-Scozia 2-1

Israele-Albania 2-0

PARTITE DA GIOCARE

Albania-Scozia

Scozia-Israele

GLI ITALIANI - Etrit Berisha, Thomas Strakosha, Elseid Hysaj, Frederic Veseli, Berat Djimsiti, Ledian Memushaj, Emanuele Ndoj, Giacomo Vrioni (Albania).