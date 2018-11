Nations League, C-2: Finlandia verso la vetta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Domani torna in campo la Nations League, entro una settimana tutti i verdetti saranno espressi.

Nel primo dei gironi a quattro, la Finlandia ha vinto tutte le partite sia in casa che fuori, dimostrando una forma invidiabile. Possibile che sia lei qualificata per le finali di giugno. Insegue la Grecia, che ha due gare in casa proprio con la Finlandia e una, più morbida, con l'Estonia: servirebbe però vincere più del 2-0 finlandese. L'Ungheria invece deve evitare l'ultimo posto e ha un match point, in casa, al Groupama di Budapest già domani, proprio con l'Estonia.

CLASSIFICA

Finlandia 12, Grecia 6, Ungheria 4, Estonia 1.

PARTITE GIOCATE

Finlandia-Ungheria 1-0

Estonia-Grecia 0-1

Finlandia-Estonia 1-0

Ungheria-Grecia 2-1

Estonia-Finlandia 0-1

Grecia-Ungheria 1-0

Finlandia-Grecia 2-0

Estonia-Ungheria 3-3

PARTITE DA GIOCARE

Ungheria-Estonia

Grecia-Finlandia

Ungheria-Finlandia

Grecia-Estonia

GLI ITALIANI - Sauli Vaisanen (Finlandia) Kostas Manolas, Orestis Karnezis, Charalambos Lykogiannis (Grecia), Adam Nagy (Ungheria).