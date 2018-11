Nations League, C-3: sfida a distanza Bulgaria e Norvegia

© foto di Insidefoto/Image Sport

Domani torna in campo la Nations League, entro una settimana tutti i verdetti saranno espressi.

In cima al gruppo 3 della Serie C di Nations League, Norvegia e Bulgaria vanno a braccetto. Uno a zero all'andata, identico risultato al ritorno, il rischio è quello di aggrapparsi alla differenza reti. Forse più semplice il compito della Bulgaria, che va a Cipro - come la Norvegia - ma poi ha la possibilità di giocare in casa con la Slovenia, che, però, deve salvarsi e ha tre punti di ritardo proprio sugli isolani. Sia dietro che davanti c'è equilibrio, con due squadre che lottano per salvarsi.

CLASSIFICA

Norvegia 9, Bulgaria 9, Cipro 4, Slovenia 1

PARTITE GIOCATE

Slovenia-Bulgaria 1-2

Norvegia-Cipro 2-0

Bulgaria-Norvegia 1-0

Cipro-Slovenia 2-1

Norvegia-Slovenia 1-0

Bulgaria-Cipro 2-1

Slovenia-Cipro 1-1

Norvegia-Bulgaria 1-0

PARTITE DA GIOCARE

Cipro-Bulgaria

Slovenia-Norvegia

Cipro-Norvegia

Bulgaria-Slovenia

GLI ITALIANI - Grigoris Kastanos (Cipro), Vid Belec, Luka Krajnc, Aljaz Struna, Josip Ilicic, Rene Krhin, Jasmin Kurtic, Miha Zajc, Leo Stulac (Slovenia).