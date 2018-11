Nations League, C-4: Serbia in vantaggio sul Montenegro

Domani torna in campo la Nations League, entro una settimana tutti i verdetti saranno espressi.

Tutto come previsto nel gruppo 4 della Serie C, con la Serbia che è prima in classifica, pur con qualche difficoltà: 8 punti in 4 partite, ma due gare in casa a chiudere il girone con Montenegro e Lituania. Proprio con gli uomini di Jovetic potrebbe esserci l'ufficialità del primo posto, anche se la Romania è dietro di pochissimo. Solo la Lituania, evidentemente strappata alla Serie D, non ha ancora fatto punti.

CLASSIFICA

Serbia 8, Montenegro 7, Romania 6, Lituania 0.

PARTITE GIOCATE

Lituania-Serbia 0-1

Romania-Montenegro 0-0

Serbia-Romania 2-2

Montenegro-Lituania 2-0

Montenegro-Serbia 0-2

Lituania-Romania 1-2

Romania-Serbia 0-0

Lituania-Montenegro 1-4

PARTITE DA GIOCARE

Serbia-Montenegro

Romania-Lituania

Serbia-Lituania

Montenegro-Romania

GLI ITALIANI - Nikola Milenkovic, Aleksander Kolarov, Sasa Lukic, Sergej Milinkovic-Savic (Serbia), Adam Marusic (Montenegro), Vlad Chiriches (Romania).