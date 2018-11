Nations League, C-4: Serbia promossa. Ljajic gol nel 4-1 alla Lituania

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vittoria importantissima per la Serbia che grazie al successo contro la Lituania per 4-1 ha guadagnato la promozione in League B di Nations League. Non è servito a nulla invece il successo in trasferta della Romania contro il Montenegro, visto che i rumeni hanno chiuso al secondo posto nel girone, davanti a Montenegro e, appunto, Lituania.

Montenegro-Romania 0-1 (44' Tucudean)

Serbia-Lituania 4-1 (51' Zulpa aut., 58' Mitrovic, 64' Petravicius, 71' Prijovic, 74' Ljajic)

Classifica:

Serbia 14

Romania 12

Montenegro 7

Lituania 0