Nations League, c'è l'Olanda per l'Italia. Koeman: "Ora cominciamo a fare sul serio"

vedi letture

Ronald Koeman, CT dell'Olanda, ha parlato a margine dei sorteggi dei Gruppi della UEFA Nations League. Gli Oranje affronteranno Italia, Polonia e Bosnia: "Con l'italia abbiamo giocato in amichevole, ma ora cominciamo a fare sul serio. La cosa bella è che affronteremo squadre che conosciamo poco. Non abbiamo mai giocato contro la Bosnia. Conosco la loro punta, Edin Dzeko, gioca da molto tempo ad alto livello, mentre la Polonia ha Lewandowsk. Queste due squadre sono la novità. Noi favoriti? Fino a quando non giochiamo, si può dire tutto. Ora dobbiamo pensare agli Europei. La chiamata del Barcellona? C'è stata, ma ho preferito restare con la Nazionale. Non era il momento giusto".