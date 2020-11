Nations League - Calendario e classifica Gruppo 1 Lega A: Italia a un passo dalle Final Four

Si attende ancora il verdetto più importante nel Gruppo 1 della Lega A della UEFA Nations League. L'Italia, battendo la Polonia domenica scorsa, è balzata in testa alla classifica: una vittoria con la Bosnia (già retrocessa in Lega B), mercoledì sera, permetterà così agli azzurri di approdare alle Final Four. A -1 dalla truppa di Mancini attenzione però all'Olanda, che nel prossimo turno se la vedrà in trasferta con la Polonia.

La classifica

Italia 9

Olanda 8

Polonia 7

Bosnia 2*

*Retrocessa in Lega B

Il calendario

Italia-Bosnia 1-1 (4/9)

Olanda-Polonia 1-0 (4/9)

Bosnia-Polonia 1-2 (7/9)

Olanda-Italia 0-1 (7/9)

Bosnia-Olanda 0-0 (11/10)

Polonia-Italia 0-0 (11/10)

Polonia-Bosnia 3-0 (14/10)

Italia-Olanda 1-1 (14/10)

Olanda-Bosnia 3-1 (15/11)

Italia-Polonia 2-0 (15/11)

Bosnia-Italia (18/11)

Polonia-Olanda (18/11)