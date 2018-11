Nations League, D-3: favola Kosovo, vittoria e promozione in C

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Storica vittoria per il Kosovo che grazie al 4-0 all'Azerbaigian è stato promosso in League C. Decisivo l'ultimo successo, ottenuto grazie alla tripletta di Zeneli e al gol di Rrahmani. Nell'altra sfida del gruppo Malta e Far Oer hanno invece pareggiato per 1-1, chiudendo agli ultimi due posti nel girone. Questi i risultati di stasera e la classifica:

Kosovo-Azerbaigian 4-0 (2', 50', 76' Zeneli, 61' Rrahmani)

Malta-Far Oer 1-1 (3' Joensen, 4' Corbolan)