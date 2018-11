Nations League, D-4: Macedonia, la qualificazione è nelle tue mani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Domani torna in campo la Nations League, entro una settimana tutti i verdetti saranno espressi.

Gibilterra ci prende gusto. Dopo aver vinto le sue prime storiche partite il microstato è pienamente in corsa per vincere il girone. Promozione nelle mani della Macedonia che potrebbe chiudere il discorso con un turno d'anticipo in caso di successo in Liechtenstein e di pareggio fra Gibilterra e Armenia. Il Liechtenstein è ormai fuori dai giochi, ma con le ultime due partite in casa ha la possibilità di abbandonare l'ultima posizione.

CLASSIFICA

Macedonia 9, Gibilterra e Armenia 6, Liechtenstein 3

PARTITE GIOCATE

Armenia-Liechtenstein 2-1

Gibilterra-Macedonia 0-2

Macedonia-Armenia 2-0

Liechtenstein-Gibilterra 2-0

Armenia-Gibilterra 0-1

Macedonia-Liechtenstein 4-1

Armenia-Macedonia 4-0

Gibilterra-Liechtenstein 2-1

PARTITE DA GIOCARE

Gibilterra-Armenia

Liechtestein-Macedonia

Macedonia-Gibilterra

Liechtenstein-Armenia