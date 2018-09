Nations League, i risultati di oggi. Vince la Turchia, Calhanoglu in gol

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Venti gol: è questo il bilancio delle gare di Nations League giocate questa sera. In League A solo Portogallo-Italia, conclusa con la vittoria per 1-0 dei lusitani. Una gara soltanto anche in League B, con la Svezia sconfitta 3-2 in casa dalla Turchia. Vincono Montenegro e Scozia, mentre è 2-2 in Serbia-Romania in League C. Pareggi per 1-1 in Andorra-Kazakistan e Malta-Azerbaigian in League D, mentre il Kosovo batte 2-0 le Far Oer.

League A

Portogallo-Italia 1-0 (48' A. Silva)

League B

Svezia-Turchia 2-3 (35' Telin, 45' Claesson; 51' Calhanoglu, 88' e 90' Akbaba)

League C

Montenegro-Lituania 2-0 (34' Savic, 36' Jankovic)

Scozia-Albania 2-0 (47' aut. Djimsiti, 68' Naismith)

Serbia-Romania 2-2 (26' e 63' Mitrovic; 48' Stanciu, 68' Tucudeau)

League D

Andorra-Kazakistan 1-1 (86' Alaez; 68' Logvinenko)

Kosovo-Far Oer 2-0 (50' Zeneli, 55' Nuhiu)

Malta-Azerbaigian 1-1 (10' Agius; 26' Khalilzade)