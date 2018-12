© foto di Imago/Image Sport

Sono state designate oggi le semifinali della Nations League 2019: come rivela la UEFA, L'accoppiamento prevede una semifinale tra Portogallo e Svizzera, mentre nell'altro incrocio si affronteranno Olanda e Inghilterra. La prima gara verrà disputata il 5 giugno, mentre la seconda semifinale sarà il giorno successivo. Le due vincenti si affronteranno il 9 giugno, così come le due perdenti: in palio la qualificazione.