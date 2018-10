Nations League, la classifica del gruppo dell'Italia: Polonia retrocessa

© foto di www.imagephotoagency.it

Tre punti fondamentali per l'Italia. Gli azzurri di Roberto Mancini non solo trovano la salvezza in Nations League ma condannano alla retrocessione la Polonia. Questa la classifica del Gruppo 3 di League A.

Gruppo 3

Portogallo* 6

Italia 4

Polonia 1

*una partita in meno.