Nations League, la classifica del nostro gruppo al 45': la Polonia ci rende la vita più facile

vedi letture

Di seguito i parziali del Gruppo 1 della Lega A, che coinvolge l'Italia. Il vantaggio contro la Bosnia Erzegovina permette agli azzurri di non doversi nemmeno interessare di ciò che avviene in Polonia, dove in ogni caso la squadr di Brzeczek ci sta tenendo lontani da brutte sorprese: l'1-0 sull'Olanda fa sì che anche un pareggio contro la Bosnia può bastare per andare alle finals

BOSNIA-ITALIA 0-1- 22' Belotti

POLONIA-OLANDA 1-0 - 6' Jozwiak

Classifica a 45' dalla fine

Italia 12

Polonia 10

Olanda 8

Bosnia Erzegovina 2