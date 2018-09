Nations League, Lega A: i risultati della serata e la classifica dei gruppi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si sono giocate questa sera altre due gare di Nations League riguardanti la League A. Il Belgio - con Mertens in campo per 90' - ha travolto in trasferta l'Islanda con tre gol (doppietta Lukaku e rete di Hazard), mentre la Spagna ha surclassato i vice campioni del Mondo della Croazia per 6-0: dominio assoluto della Roja con le firme di Isco, Rodrigo, Asensio, Saul, Ramos e un autogol del portiere croato Kalinic. La Nations League tornerà l’11 ottobre, giorno in cui inizierà la seconda “tornata” con la terza e la quarta giornata. Questi i risultati della serata:

League A

Islanda-Belgio 0-3

Spagna-Croazia 6-0

Questa la classifica parziale della League A (tra parentesi le gare giocate):

Gruppo 1

Francia 4 (2)

Germania 1 (1)

Olanda 0 (1)

Gruppo 2

Svizzera 3 (1)

Belgio 3 (1)

Islanda 0 (2)

Gruppo 3

Portogallo 3 (1)

Polonia 1 (1)

Italia 1 (2)

Gruppo 4

Spagna 6 (2)

Inghilterra 0 (1)

Croazia 0 (1)