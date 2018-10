Nations League, Lega A: il quadro attuale. Due i verdetti già emessi

© foto di Newspix/Image Sport

Dopo due finestre dedicate alla Nations League abbiamo già due verdetti riguardanti la Lega A, ossia la retrocessione di Polonia e Islanda. Ecco il quadro completo gruppo per gruppo:

GRUPPO 1

La Francia ha superato in rimonta la Germania ed è a un passo dalla vittoria finale nel girone. Basterà non perdere a novembre a Rotterdam o in alternativa può perdere con gli oranje e sperare nella Germania nell'ultima partita. Proprio i campioni del mondo del 2014, dopo il flop di Russia 2018 rischiano una clamorosa retrocessione. Un successo dell'Olanda contro la Francia renderebbe inutile l'ultima sfida a Gelsenkirchen.

Partite giocate

6 settembre, GERMANIA-FRANCIA 0-0

9 settembre, FRANCIA-OLANDA 2-1 - 14' Mbappé (F), 67' Babel (O), 75' Giroud (F)

13 ottobre, OLANDA-GERMANIA 3-0 - 30' Van Dijk, 87' Depay, 93' Wijnaldum

16 ottobre, FRANCIA-GERMANIA 2-1 - 14' Kroos (G), 62' e 80' rig. Griezmann (F)

Classifica

FRANCIA 7

OLANDA 3

GERMANIA 1

Prossimi incontri

16 novembre, OLANDA-FRANCIA

19 novembre, GERMANIA-OLANDA

GRUPPO 2

Col ko casalingo contro la Svizzera l'Islanda saluta la Lega A. Inutile l'impegno del 15 novembre contro il Belgio. I Diavoli Rossi sono al momento in vantaggio per accedere alla fase finale ma tutto si deciderà a Lucerna il 18 novembre: il 2-1 col quale i belgi hanno superato la Svizzera potrebbe permettere ai rossocrociati di qualificarsi in caso di successo per 1-0 nello scontro diretto.

Partite giocate

8 settembre, SVIZZERA-ISLANDA 6-0 - 13' Zuber, 23' Zakaria, 53' Shaqiri, 67' Seferovic, 71' Ajeti, 82' Mehmedi

11 settembre, ISLANDA-BELGIO 0-3 - 29' Hazard rig., 31' e 81' Lukaku

12 ottobre, BELGIO-SVIZZERA 2-1 - 58' e 84' Lukaku (B), 76' Gavranovic (S)

15 ottobre, ISLANDA-SVIZZERA 1-2 - 52' Seferovic (S), 67' Lang (S), 81' Finnbogason (I)

Classifica

BELGIO 6

SVIZZERA 6

ISLANDA 0

Prossimi incontri

15 novembre, BELGIO-ISLANDA

18 novembre, SVIZZERA-BELGIO

GRUPPO 3

Il gol di Biraghi a Chorzow nei minuti di recupero ha salvato l'Italia dall'onta della retrocessione, mandando negli inferi la Polonia. Lewandowski e compagni collezionano un altro fallimento dopo il pessimo Mondiale in Russia. Inutile pertanto la sfida che si giocherà il 20 novembre a Guimaraes contro il Portogallo: tutto questo gioca a favore dei lusitani che contro un avversrio che non avrà nulla da dire potrà strappare la qualificazione, indipendentemente da quello che succederà nello scontro diretto contro gli azzurri di tre giorni prima, a San Siro.

Partite giocate

7 settembre, ITALIA-POLONIA 1-1 - 40' Zielinski (P), 78' Jorginho rig. (I)

10 settembre, PORTOGALLO-ITALIA 1-0 - 48' André Silva

11 ottobre, POLONIA-PORTOGALLO 2-3 - 18' Piatek (PL), 32' André Silva (PR), 43' Glik aut. (PR), 52' Bernardo Silva (PR), 77' Blaszczykowski (PL)

14 ottobre, POLONIA-ITALIA 0-1 - 92' Biraghi

Classifica

PORTOGALLO 6

ITALIA 4

POLONIA 1

Prossimi incontri

17 novembre, ITALIA-PORTOGALLO

20 novembre, PORTOGALLO-POLONIA

GRUPPO 4

La Croazia ha in mano il proprio destino e quello di Spagna e Inghilterra. Il successo della squadra di Gareth Southgate a Siviglia contro le furie rosse ha riaperto un gruppo che sembrava chiuso. Allo stato attuale i vice-campioni del mondo sarebbero retrocessi in Lega B ma vincendo entrambe le partite a novembre ribalterebbero la classifica, andando addirittura alle fasi finali.

Partite giocate

8 settembre, INGHILTERRA-SPAGNA 1-2 - 11' Rashford (I), 13' Saul (S), 32' Rodrigo (S)

11 settembre, SPAGNA-CROAZIA 6-0 - 24' Saul, 33' Asensio, 35' L. Kalinic aut., 49' Rodrigo, 57' Ramos, 70' Isco

12 ottobre, CROAZIA-INGHILTERRA 0-0

15 ottobre, SPAGNA-INGHILTERRA 2-3 - 16' e 38' Sterling (I), 30' Rashford (I), 59' Alcacer (S), 98' Ramos (S)

Classifica

SPAGNA 6

INGHILTERRA 4

CROAZIA 1

Prossimi incontri

15 novembre, CROAZIA-SPAGNA

18 novembre, INGHILTERRA-CROAZIA

Classifica marcatori

4 reti: Lukaku (Belgio)

2 reti: Rodrigo, Saul e Ramos (Spagna), André Silva (Portogallo)