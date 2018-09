© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si è giocata questa sera un'altra gara di Nations League riguardante la League B. La Bosnia ha superato in casa per 1-0 l'Austria grazie al gol di Edin Dzeko. Sono scesi in campo dal 1' anche lo juventino Pjanic e il genoano Zukanovic. La Nations League tornerà l’11 ottobre, giorno in cui inizierà la seconda “tornata” con la terza e la quarta giornata. Questi i risultati della serata:

League B

Bosnia-Austria 0-0

Questa la classifica parziale della League B (tra parentesi le gare giocate):

Gruppo 1

Ucraina 6 (2)

Repubblica Ceca 0 (1)

Slovacchia 0 (1)

Gruppo 2

Russia 3 (1)

Turchia 3 (2)

Svezia 0 (2)

Gruppo 3

Bosnia 6 (2)

Irlanda del Nord 0 (1)

Austria 0 (1)

Gruppo 4

Danimarca 3 (1)

Galles 3 (2)

Irlanda 0 (1)